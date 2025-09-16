Ferdi Kadıoğlu geri dönüyor! Bizzat İngiliz basını duyurdu: Büyük sürpriz

Brighton'da son oynanan Bournemouth maçında Maxim De Cuyper sakatlanarak yerini Ferdi Kadıoğlu'na bırakmıştı. Belçikalı futbolcunun son durumu belli oldu. Yapılan kontroller sonrası De Cuyper'in uzun süreli sahalardan uzak kalması beklenmiyor. Brighton, 24 yaşındaki futbolcuyu Tottenham maçının kadrosuna almayı planlarken, Ferdi Kadıoğlu için de sürpriz bir karar alındı.

FERDİ KADIOĞLU TOTTENHAM MAÇINDA İLK 11'DE YER ALACAK

İngiliz basınında yer alan habere göre; Tottenham maçının ilk 11'inde yeri garanti olmayan De Cuyper'in kafilede olsa bile maça yedek başlaması olası. Bu durumda Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'in Ferdi Kadıoğlu'nu ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı kaydedildi.

FERDİ KADIOĞLU AYLAR SONRA BU HEYECANI YAŞAYACAK

Ferdi Kadıoğlu, Tottenham maçında ilk 11'de başlaması durumunda 2 Kasım 2024'ten bu yana ilk kez bir Premier Lig maçına ilk 11'de başlayacak. Milli oyuncu, geçen sezon sakatlığı nedeniyle ligin 7. haftası itibarıyla sezonu kapatmıştı.

