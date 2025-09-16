Jose Mourinho'nun dünyası başına yıkıldı! Öyle bir haber aldı ki...

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun başında büyük ses getirerek gelen Jose Mourinho, sarı-lacivertlilere dev bir hayal kırıklığı yaşattı. Oynattığı futbol, oyuncularıyla zaman zaman yaşadığı sorunlar, aldığı başarısız sonuçlar ve son olarak başkan Ali Koç hakkında konuşmaları sonrası, Portekizli hocanın görevine son verildi.

Fenerbahçe'den ayrılan ve geleceği merak edilen Jose Mourinho, büyük bir şok daha yaşadı.

JOSE MOURINHO'NUN PREMIER LİG HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ

Fenerbahçe macerası sonrası yeni bir takım çalıştırmak isteyen teknik direktör Jose Mourinho'nun kulüpler düzeyindeki en büyük hedefinin Premier Lig'e geri dönmek olduğu öne sürülmüştü.. Adı İngiltere'den West Ham United ile anılan tecrübeli çalıştırıcı için şok bir açıklama geldi.

West Ham'ın 70 yaşındaki eski teknik direktörü Sam Allardyce, Jose Mourinho hakkında konuştu. Kulüpte koltuğu sallantıda olan menajer Graham Potter ile yolların ayrılması durumunda, West Ham Yönetimi'nin Jose Mourinho'yu göreve getirmeyeceğini belirtti.

JOSE MOURINHO'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI WEST HAM UNITED KAPISINI KAPATTI

Öte yandan İngiliz basınında yer alan habere göre; Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki macerasının son derece başarısız olduğu belirtildi. Portekizli çalıştırıcının, saha dışında da yaptıklarına vurgu yapılırken, artık Mourinho'nun elit seviyede bir teknik adam olmadığı ve bu yüzden West Ham Unıted'da çalışmasının mümkün olmadığı kaydedildi.

