Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi. Durumu belli oldu

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin, Rizespor maçında oynayıp oynayamayacağı belli oldu.

Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi. Durumu belli oldu

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Beşiktaş derbisinde ayak bileğinden sakatlanmış, Bayern Münih'e karşı ağrı kesici iğne vurularak oynayabilmişti. Arjantinli yıldızı ligdeki Rizespor mücadelesinde forma giyip giyemeyeceği merakla beklenirken Sarı-Kırmızılı taraftarları sevindiren bir gelişme yaşandı. Mauro Icardi, Rizespor maçı kadrosuna dahil edildi.

NDOMBELE KADRODA YOK
Galatasaray'da hafif sakatlığı bulunan Tanguy Ndombele ise maç kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:
Fernando Muslera, Angelino, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Cedric Bakambu.

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