Fenerbahçe'nin Icardi'ye yaptığı teklifi menajeri George Gardi açıkladı

Fotospor'un haberine göre Icardi’nin bonservisini almasında önemli katkısı bulunan menajer George Gardi kısa süre önce bir açıklama yaptı.

Arjantinli yıldız için 5 takımın teklif yaptığını, bu takımlardan birisinin Galatasaray’ın yaptığı teklifin 2 katından fazla olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu takımların Icardi'ye yaptıkları teklifler ortaya çıktı.

MILAN'IN TEKLİFİ

Icardi’ye 5 milyon euro artı 10 milyon euro’yu geçecek bonuslar önerdi. PSG’ye de 15 milyon euro teklif etti.

AL HİLAL DE İSTEDİ

Jorge Jesus’un takımı PSG’ye 25 milyon euro, Icardi’ye de yılda 25 milyon Euro’dan 4 yılda 100 milyon euro teklif etti.

JUVENTUS'TAN 3 YILLI TEKLİF

PSG’ye 15 milyon euro, Icardi’ye de 7.5 milyon Euro’dan 3 yıllık teklif yaptı

İŞTE F.BAHÇE'NİN TEKLİFİ

PSG’ye Galatasaray’ın teklif ettiğini 2.5 milyon euro fazlasını önerdi. Icardi’ye de bonuslarla beraber yılda 10 milyon euro teklif ettş. (6 milyon euro artı 4 milyon euro’luk başarı bonusları)

İNGİLTERE'DEN DE TEKLİF VAR

Archer için Aston Villa’ya 22 milyon euro ödeyen Selahattin Baki’nin eski takımı PSG’ye 20 milyon euro, Icardi’ye de yılda 10 milyon euro teklif etti.