Galatasaray’da futbolculara ödenecek para belli oldu

Galatasaray’da yapılan Divan Kurulu toplantısında kulübün ekonomik durumu ile birlikte farklı konular konuşuldu. Toplantıda açıklamalar yapan Başkan Dursun Özbek, son 2 sezonda şampiyonluğa ulaştıklarına dikkat çekerek sezon sonu için şampiyonluk sözü verdi.

Özbek, cumartesi günü yapılacak mali genel kurula katılım çağrısı yaptı.

FUTBOLCULARA ÖDENECEK PARA BELLİ OLDU

Divan Kurulu toplantısında sarı kırmızılı oyunculara ödenecek para belli oldu. Galatasaray Denetim Kurulu Üyesi Ömer Çirkin "Şarta bağlı yükümlülükler; futbolculara bundan sonraki sezonlarda ödenecek paraların toplamı, 31 Mayıs 2024 itibarıyla 6.8 milyar TL, 198 milyon dolar. Sabit ücretlerdir. Vergi öncesi ve sabit ücretleri içeren rakamlardır" dedi.

BORÇ 800 MİLYON DOLAR

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi İbrahim Göknar ise yaptığı konuşmada sarı kırmızılıların bolcunun 800 milyon doları bulduğunu belirterek şunları söyledi:

"Madalyonun diğer yüzü buradadır. Maalesef üzülerek belirtiyorum; toplam borç ve yükümlülüklerimiz, lütfen şaşırmayın, 30'a bölersek 800 milyon dolardır. Galatasaray'ın Mayıs 2024 itibarı ile toplam sportif, dernek 26.5 milyar lira. Öyle yazıyor. Benim kılavuzum duyum falan değil. Kılavuzum Galatasaray Spor Kulübü'nün yayınladığı resmi faaliyet raporudur. Rakamlar oradan alınmıştır."