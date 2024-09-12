Galatasaray'da Hakim Ziyech krizi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da Hakim Ziyech krizi

Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Trendyol Süper Lig’in 5. Haftasında Çaykur Rizespor’u ağırlayacak olan Galatasaray’a kötü haber geldi.

Milli takım kampında hissettiği ağrılar nedeniyle MR’ı Hakim Ziyech’in sakatlandığı belirlendi.

Haluk Yürekli’nin aktardığına göre Hakim Ziyech 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Hakim Ziyech sahalardan 3 hafta uzak kalması halinde ligin 6. Haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisini de kaçıracak.

Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Tete’nin ayrılıkları sonrası kanatlarda oynayacak oyuncusu kalmayan sarı-kırmızılılarda Ziyech’in sakatlığı bütün planları bozdu.

2118423.jpg

Son Haberler
'Faiz indirimleri peş peşe gelecek'. Dev banka tarih verdi
'Faiz indirimleri peş peşe gelecek'. Dev banka tarih verdi
Ballon d'Or açıklamalarına videolu cevap: Benzema şov yaptı
Ballon d'Or açıklamalarına videolu cevap: Benzema şov yaptı
İBB Meclisi'nden 2 bin 500 yeni taksi için onay. İstanbulluların gözü kulağı bu haberdeydi
İBB Meclisi'nden 2 bin 500 yeni taksi için onay. İstanbulluların gözü kulağı bu haberdeydi
Rusya: Kursk bölgesinde 10 yerleşim birimini geri aldık
Rusya: Kursk bölgesinde 10 yerleşim birimini geri aldık
Cezaevi firarisi bacanın üzerinde yakalandı
Cezaevi firarisi bacanın üzerinde yakalandı