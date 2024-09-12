Galatasaray'da Hakim Ziyech krizi

Trendyol Süper Lig’in 5. Haftasında Çaykur Rizespor’u ağırlayacak olan Galatasaray’a kötü haber geldi.
Milli takım kampında hissettiği ağrılar nedeniyle MR’ı Hakim Ziyech’in sakatlandığı belirlendi.
Haluk Yürekli’nin aktardığına göre Hakim Ziyech 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Hakim Ziyech sahalardan 3 hafta uzak kalması halinde ligin 6. Haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisini de kaçıracak.
Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Tete’nin ayrılıkları sonrası kanatlarda oynayacak oyuncusu kalmayan sarı-kırmızılılarda Ziyech’in sakatlığı bütün planları bozdu.