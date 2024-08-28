Galatasaray'da hasta denilen Zaha hakkında gerçek ortaya çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Young Boys’a 1-0 mağlup olan Galatasaray toplam skorda 4-2 kaybederek Devler Ligi’nden elendi.
HASTA DENİLMİŞTİ
Karşılaşma öncesi gribal enfeksiyon geçirdiği açıklanarak kadroya alınmayan Wilfried Zaha hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
İSTEKSİZ TAVIRLAR SERGİLEDİ
Oyuncunun İsviçre’de oynanan ilk maçın tamamında yedek kulübesinde beklemesi sonrası bütün hafta boyunca antrenmanlarda isteksiz tavırlar sergilediği belirtildi.
Yıldız futbolcunun hastalığı nedeniyle değil bu hareketleri nedeniyle kadroya alınmadığı iddia edildi.