Galatasaray’da hedef tahtasında Ziyech var: Devre arasında…

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray’da hedef tahtasında Ziyech var: Devre arasında…

Galatasaray’da beklentileri bir türlü karşılamayan Ziyech hedef tahtasında yer alıyor. Sarı kırmzılı yönetim, Faslı futbolcu ile devre arasında yolları ayırmanın hesaplarını yapıyor.

Sezon başında Tete, Ndombele, Zaha ve Olivera gibi beklentilerin altında kalan ve yüksek maliyeti bulunan isimlerle yollarını ayıran Galatasaray’da performans gösteremeyen tek oyuncu Ziyech kaldı. Geçen sezon büyük beklentilerle transfer edilen Ziyech, bir türlü beklentiler karşılayamadı.

İsteksiz oyunu ile dikkatleri çeken Faslı oyuncu yönetimin sabrını taşırdı. Sözleşmesinde 15 maç oynaması durumunda 1 yıl otomatik sözleşme uzatma maddesi olan Ziyech sarı kırmızılıların gelecek planlarında yer almıyor.

Sarı kırmızılı yönetim, bu sezon sadece 4 maçta forma giyen 31 yaşındaki oyucu ile devre arasında yolları ayırmanın planlarını yapıyor.

Faslı oyuncu ile hangi şartlarda yolların ayrılacağı önümüzdeki dönemde belli olacak. Öte yandan Teknik Direktör Okan Buruk’un sağ kanatta Yunus Akgün’den memnun olması Ziyech kararının önünü açan önemli bir etken oldu.

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