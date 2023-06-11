Galatasaray'da Icardi şoku. Eyvah eyvah

Galatasaray'ın korktuğu başına geldi. Icardi ile ilgili çıkan haber bomba gibi patladı.

Galatasaray'da Icardi şoku. Eyvah eyvah

Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük rolü olan Mauro Icardi'nin bonservisinin Paris Saint Germain takımından alınması için çalışmalar sürüyor.

Ancak yaşanan son gelişme sarı kırmızılı yönetimde şok etkisi yarattı.

Icardi transferini bitirmek için büyük uğraş veren Erden Timur, daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı.


"Hepimiz Icardi'nin kalmasını istiyoruz. Çok kolay olmayacağını bilmek gerekiyor, gerçekçi olmak lazım.

Birinci santrforu olmayan önemli takımlar var ve bir de Suudi Arabistan gerçeği var.

Bunlar gerçek. Taraftarımız yanlış anlamasın. Elimizden gelen her şeyi yapacağız Icardi için.

Ekonomi kısmını kendimizi ultra zorlayarak halledebiliriz. Önemli olanı ikna kısmı. Mauro burayı çok seviyor."

Ancak Erden Timur'un korktuğu başına geldi ve Araplar devreye girdi.

Fanatik'in haberine göre İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Suudi Arabistan takımı Al-Taawoun FC'nin Mauro Icardi ile bir görüşme gerçekleştirerek teklifini sunmaya hazırlandığını belirtti.

Bu transfer için görüşmelerin ilk aşamada olduğunu belirtse de Arjantinli oyuncu ile başka Suudi Arabistan ekiplerinin ilgilendiğini de ifade etti.

Fabrizio Romano, Icardi'nin Galatasaray'da geçirdiği sezondan çok mutlu olduğunu ve henüz Suudi Arabistan'a transferi adına bir karar almadığını aktarırken transferde PSG'nin sergileyeceği tutumun da belirleyici olabileceğini bildirdi.

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