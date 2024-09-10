Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu depremi

Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzlanda’yı konuk eden A Milli Futbol Takımımız rakibini 3-1 mağlup etti.

Gürsel Aksel Stadı’ndaki mücadelede 2, 52 ve 87. Dakikalarda attığı goller ile Kerem Aktürkoğlu maçın kahramanı oldu.

TARAFTARLAR YÖNETİMİ HEDEF TAHTASINA OTURTTU

Sosyal medyayı yorum yağmuruna tutan taraftarlar Kerem Aktürkoğlu’na övgüler dizerken Galatasaray yönetimi hedef tahtasına oturtuldu.

12 MİLYONU BEĞENMEDİLER

Kerem Aktürkoğlu’nun müthiş performansı sonrası taraftarlar yıldız futbolcunun Benfica'ya değerinden çok alt bir paraya gönderildiğini ifade etti. 25 yaşındaki sol kanat 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Benfica’ya imza atmıştı.

PERFORMANSI

2020 yılında Galatasaray’ın yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu 4 sene boyunca burada çıktığı 179 maçta 46 gol 42 asist kaydetti. Aktürkoğlu bu süreçte sarı-kırmızılılar ile birlikte 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.