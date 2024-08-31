Galatasaray art arda attı. Golleri görenler şaştı kaldı

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Galatasaray art arda attı. Golleri görenler şaştı kaldı

Adana Demirspor karşısında Galatasaray öne geçti.

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ve Galatasaray kozlarını paylaşıyor.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı devam ederken art arda inanması güç goller kaydedildi.

İlk olarak 9. dakikada Galatasaray'da Metehan Baltacı'nın uzun pasında Kerem Aktürkoğlu'ndan önce topa müdahale etmek isteyen kaleci Deniz topun sekme uzunluğunu hesap edemeyince bir anda top gerisine ceza sahasına düştü.

Topu takip eden Kerem Aktürkoğlu'nun kayarak yaptığı vuruş sonrası top yavaş yavaş kaleye doğru giderek fileleri havalandırdı.

Bu golden 9 dakika sonra ise Muslera'nın uzun pası sonrasında kafalardan seken topu ceza sahasının hemen dışında önünde bulan Barış Alper Yılmaz pasla şut karışımı bir vuruş yaptı. Barış Alper'in şutu Adana Demirsporlu Semih'e çarparak yön değiştirdi ve kaleye girdi.

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