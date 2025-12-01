Lig lideri Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilere karşı mutlak galibiyet hedefleyen sarı-kırmızılıların tesislerinde hareketlilik yaşanıyor. Yönetim ve Okan Buruk, harekete geçti.

METİN OKTAY TESİSLERİ'NDEKİ KÖSTEBEK ARANIYOR

Milliyet'te yer alan habere göre: Galatasaray'da sakat futbolcuların antrenmana çıkmasının sosyal medyada hızlı bir şekilde yayılması yönetim ve teknik direktör Okan Buruk'u kızdırdı. Fenerbahçe'nin, tüm gelişmeleri öğrendiğini düşünen sarı-kırmızılıların, tesis çalışanları ve kulüp görevlilerinin uyarıldığı aktarıldı.

'SAMANDIRA'DAN TEK HABER ÇIKMIYOR'

Yönetimin konuyla ilgili olarak, "Kemerburgaz’da ne olup bitiyorsa anında dışarı sızıyor. Buna karşın derbi öncesi Samandıra’dan tek haber çıkmıyor." şeklinde tepki gösterdiği kaydedildi.

Öte yandan, Galatasaray'da daha önce de bu tarz gelişmeler meydana gelmişti.