Yaşadığı ağır sakatlık sonrası beklenen düzeye gelemeyen Mauro Icardi, milli arada ülkesi Arjantin'e gitti. Sözcü'nün haberine göre; 32 yaşındaki Arjantinli golcü, teknik direktör Okan Buruk'u arayarak çocuklarıyla görüşmek için ekstra izin istedi.

Daha önce Icardi'nin ekstra izin taleplerini hiç geri çevirmeyen ve oyuncudan büyük verim alan Okan Buruk bu kez de 'Hayır' diyemedi. Icardi, çarşamba günü Türkiye'ye gelerek çalışmalara başlayacak.

Ancak bu durum Galatasaray yönetiminde olumlu karşılanmadı. Diğer golcü Victor Osimhen'in Nijerya'nın Demokratik Kongo maçında sakatlanıp oyundan çıkması sonrası forvette tek alternatif olarak kalan Icardi tepki çekti.

İddiaya göre; Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Icardi, ücretinde büyük bir indirime gitmezse yeni sözleşme teklif edilmeyecek.

MAURO ICARDI İLE GÖRÜŞME YAKINDA

Sky Sports Almanya'nın haberine göre; Galatasaray Yönetimi ve Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, sözleşme uzatma konusunda fikirleri görüşmek üzere yakında bir araya gelmeyi planlıyor.

Oyuncunun Paris Saint Germain'den sarı-kırmızılı kulübe gelmesinde önemli rol oynayan menajer George Gardi de görüşmede önemli rol oynayacak. Gardi geçen hafta "2023 yazında, taraftarların kendisine gösterdiği sevgi nedeniyle Suudi Arabistan'dan gelen 3 yıllık net 120 milyon euroluk bir teklifi reddetti ve kulüpte kalmayı tercih etti. Kesinlikle kulübün son yıllarda sahip olduğu en büyük oyunculardan biri." açıklamasını yapmıştı.