Trendyol Süper Lig'de son 2 maçtan sadece 1 puan çıkarabilen Galatasaray strese girdi. Ezeli rakibi Fenerbahçe ile puan farkı 1'e inen Aslan'ı büyük tehlike bekliyor.

GALATASARAY'IN YILDIZLARI AFRİKA KUPASI'NA GİDİYOR

21 Aralık-18 Ocak tarihleri arasında Afrika Uluslar Kupası düzenlenecek. Galatasaray'ın ilk 11'inden 4 oyuncusu bu organizasyonda ülkelerini temsil edecek. Victor Osimhen (Nijerya), Mario Lemina (Gabon), Wilfried Singo (Fildişi Sahilleri) ve Ismail Jakobs (Senegal) Süper Lig'de 2 maçın yanı sıra Turkcell Süper Kupa'daki Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecekler.

Real Madrid'in dünya yıldızından Galatasaray'ı heyecanlandıran hamle! Taraftarlar havalara uçtuReal Madrid'in dünya yıldızından Galatasaray'ı heyecanlandıran hamle! Taraftarlar havalara uçtuSpor

Galatasaray'da Okan Buruk kabus yaşıyor - Resim : 2

Spor yazarları Türkiye-Bulgaristan maçını değerlendirdi! Vincenzo Montella'yı topa tuttularSpor yazarları Türkiye-Bulgaristan maçını değerlendirdi! Vincenzo Montella'yı topa tuttularSpor

OKAN BURUK KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Afrika Kupası'na gidecek bu 4 oyuncusunun yokluğunu doldurabilmek için şimdiden çalışmalara başladığı iddia edildi. Genç teknik adamın, ilk 11'de yapacağı taktik değişikliğini stresli bir şekilde düşündüğü aktarıldı.

Galatasaraylıları yıkacak Victor Osimhen gelişmesi!Galatasaraylıları yıkacak Victor Osimhen gelişmesi!Spor
Robert Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Sadettin Saran'dan açıklamaRobert Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Sadettin Saran'dan açıklamaSpor