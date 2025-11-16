Trendyol Süper Lig'de son 2 maçtan sadece 1 puan çıkarabilen Galatasaray strese girdi. Ezeli rakibi Fenerbahçe ile puan farkı 1'e inen Aslan'ı büyük tehlike bekliyor.

GALATASARAY'IN YILDIZLARI AFRİKA KUPASI'NA GİDİYOR

21 Aralık-18 Ocak tarihleri arasında Afrika Uluslar Kupası düzenlenecek. Galatasaray'ın ilk 11'inden 4 oyuncusu bu organizasyonda ülkelerini temsil edecek. Victor Osimhen (Nijerya), Mario Lemina (Gabon), Wilfried Singo (Fildişi Sahilleri) ve Ismail Jakobs (Senegal) Süper Lig'de 2 maçın yanı sıra Turkcell Süper Kupa'daki Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecekler.

OKAN BURUK KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Afrika Kupası'na gidecek bu 4 oyuncusunun yokluğunu doldurabilmek için şimdiden çalışmalara başladığı iddia edildi. Genç teknik adamın, ilk 11'de yapacağı taktik değişikliğini stresli bir şekilde düşündüğü aktarıldı.