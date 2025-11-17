Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe'nin 2022 yılında kadrosuna katttığı Emre Mor, bir türlü istenen seviyeyeye gelemedi. Kanarya'nın bu sezon lisansını çıkartmadığı milli oyuncuya talip çıktı.
VOLKAN DEMİREL EMRE MOR'U İSTİYOR
Geçtiğimiz günlerde Gençlerbirliği'nin başına geçen Volkan Demirel, Emre Mor'a talip olduğu öne sürüldü. Başarılı çalıştırıcının, Fatih Karagümrük'te beraber çalıştığı yıldız oyuncuyla yeniden çalışmak istediği kaydedildi.
GEÇEN SEZON EYÜPSPOR'DA FORMA GİYMİŞTİ
Emre Mor, geride kalan sezonu Eyüpspor'da geçirmişti. 28 yaşındaki oyuncu, İstanbul ekibinde 22 maça çıkmış ve 2 gol, 4 asist üretmeyi başarmıştı.