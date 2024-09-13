Galatasaray'da Osimhen rüzgarı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasına hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı ekip, antrenmanlarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam ederken, yeni transfer Victor Osimhen ilk kez takımla birlikte çalıştı.

Topla ısınma hareketleriyle başlayan idman, üç ayrı grup halinde yapılan 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Galatasaray ortalığı karıştırdı. Osimhen ayaklanması

Teknik direktör Okan Buruk’un gözetiminde gerçekleştirilen antrenman, hücum ve savunma organizasyonlarıyla sona erdi.

Galatasaraylı oyuncular, saat 18.00'de yapacakları son idmanla Rizespor maçına hazırlıklarını tamamlayacaklar.

Osimhen’in takıma katılması, taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken, yıldız futbolcunun performansı merakla bekleniyor.