Galatasaray'da sezon sonu 5 ayrılık!

Galatasaray, sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan futbolcularına veda etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'da sezon sonu 5 ayrılık!

Editör: Fatma Demirkaya

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig lideri Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.
Rakiplerinin 5 puan önünde lider konumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, sezon sonu sözleşmeleri sona erecek futbolcuları ile yollarını ayıracak.

İŞTE O İSİMLER
Hürriyet'te yer alan habere göre, kaleci Okan Kocuk ile birlikte Bafetimbi Gomis, Sam Adekugbe, Emre Taşdemir ve Juan Mata ile yolların ayrılmasına karar verildi.

MATA KULÜBEYE
Florya'da sevilen isimlerden biri olan Juan Mata'ya sezon sonu antrenörlük teklifinde bulunulacak.
İspanyol yıldızın teklifi kabul etmesi durumunda Okan Buruk'un teknik ekibine dahil olacak.
Hatay’dan kiralanan Adekugbe’nin opsiyonu kullanılmayıp vedalaşılacak.

RASHICA, ICARDI VE KAAN AYHAN'IN SON DURUMU
Haberin devamında, Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Rashica ve Icardi için görüşmelerin başlayacağı, Kaan Ayhan'ın ise opsiyon kullanılıp bonservisinin alınacağı kaydedildi.

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