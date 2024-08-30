Galatasaray'da transfer. Ismail Jakobs geliyor

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA / ANKA
Galatasaray'da transfer. Ismail Jakobs geliyor

Galatasaray'da flaş gelişme.

Galatasaray, Monaco forması giyen Ismail Jakobs'un satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda Fransız ekibiyle anlaşmaya vardı.

Galatasaray Fransa Ligue 1'de Monaco forması giyen Ismail Jakobs'un transferini bitirdi.

Sarı Kırmızılıların Jakobs için Monaco ile 10 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda anlaştığı öğrenildi.

Galatasaray’ın sol bek oyuncusu Derrick Köhn'ün Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen'e transfer olması bekleniyor.

25 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Monaco ile el sıkışan sarı kırmızılıların, kısa süre imzayı attırması bekleniyor.

2023-24 sezonunda Ligue 1'de 22 maça çıkıp 1468 dakika sahada kalan Jakobs, 1 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.

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