Galatasaray'da yeni transfer gözden çıkarıldı. Yerine gelecek isim belli oldu

Galatasaray; ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde bekleneni veremeyen Ndombele ile yollarını ayrılacak, yerine Molde'den Emil Breivik'i alacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray'da yeni transfer gözden çıkarıldı. Yerine gelecek isim belli oldu

Yaz transfer sezonunda önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da; şu ana kadar hiç verim alınamayan tek isim var: Tanguy Ndombele. Teknik direktör Okan Buruk'un performansından memnun olmadığı Fransız futbolcu gözden çıkarıldı. Tottenham'dan kiralanan ve 15 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunan Ndombele ile ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde yollar ayrılacak.

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OKAN BURUK'U MEST ETTİ
Fransız yıldızın yerine gelmesi planlanan isim de belli: Emil Breivik. Sarı-Kırmızılı ekibin; Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaştığı Molde'nin en etkili silahı olan Emil Breivik, ortaya koyduğu futbolla kendisini izleyenleri hayran bırakmıştı. 23 yaşındaki Norveçli futbolcu; oyunu iki yönlü oynayabilmesi, 6, 8 ve 10 numaralı pozisyonlarda aynı etkiyle görev yapabilmesi, fiziği ve temposu Okan hocayı mest etmişti.

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HEM GOL ATIYOR HEM ASİST YAPIYOR
Emil Breivik; Norveç Ligi’nde 24 maçta 6 gol 6 asist, 6 Şampiyonlar Ligi eleme maçında 2 asist, 3 Avrupa Ligi maçında da 2 asistle oynamıştı. Sarı-Kırmızılı ekibin bu transfer için tüm imkanlarını seferber edeceği öğrenildi.

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