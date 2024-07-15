Galatasaray'daki manipülasyonu açıkladı. Dursun Özbek'i sıkıntıya sokacak Erden Timur iddiası

Gazeteci Uğur Karakullukçu, Galatasaray yönetimi hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Karakullukçu, bazı yöneticilerin sosyal medyayı manipüle etmeye çalıştığını ve kendilerini övdürmek için para harcadıklarını öne sürdü.

“Galatasaray’da bazı yöneticiler var. Sosyal medyayı dizayn etmeye çalışıyorlar. Parayla kendilerini övdürüyorlar. Onların hepsini tek tek açıklarım. Sayın Dursun Özbek bunları bilsin. Hesaplar fonlanıyor yöneticileriniz tarafından,” dedi.

Karakullukçu, yönetimin asıl amacının Erden Timur ismini unutturmak olduğunu belirterek, “Erden Timur 6-7 milyon Euro civarında Amrabat transferi için kulübüyle anlaşmıştı. Halbuki istenen para 15 milyon Euro’ydu. Pazarlıkla, uğraşa uğraşa rakamı buraya getirdi. Fakat Dursun Özbek, sırf Erden Timur bu transferi yaptı diye veto etti,” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Fenerbahçe’nin transfer stratejisine de değinen Karakullukçu, “Kimi istiyorsanız Fenerbahçe de girecek, fiyat arttıracak. Rabiot’a girecekler göreceksiniz. Hangi orta sahayı istiyorsanız Fenerbahçe girecek transfere. Batshuayi’nin intikamı olmayacak mı sanıyorsunuz? Adamlar Mourinho’yu getirdi, tabii ki alacak intikamını. Oğuz Aydın da böyle gitti,” dedi.

Son olarak, Galatasaray’ın scout ekibinin Türkiye’de açık ara en iyi olduğunu vurgulayan Karakullukçu, “Galatasaray scout ekibi Türkiye’de açık ara en iyi scout ekibi tartışmasız. Yaptıkları ortada. Engellenen transferlerin çoğunu bilmiyorsunuz. Emre Utkucan Galatasaray aidiyeti en yüksek insan, çok büyük değer,” ifadelerini kullandı.