Galatasaray'dan 10 numara harekatı

Sarı-kırmızılılar, Bayer Leverkusen'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay için ilk teklifini kulübüne iletti.

Galatasaray'dan 10 numara harekatı

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları başlamadan güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ediyor. Bir yandan Icardi, Parades ve Rashica transferleri bitirmeye çalışan sarı-kırmızılılar diğer yandan da yerli rotasyonuna takviye yapmaya hazırlanıyor.

2 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
Milliyet’te yer alan habere göre, Galatasaray yönetimi Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen’de forma giyen Kerem Demirbay için kulübüne 2 milyon Euro teklif etti.

"FEDAKARLIK YAPMAYA HAZIRIM"
Oyuncu ile yapılan görüşmelerde ise Kerem’in maaş beklentisinin Galatasaray yönetimi tarafından biraz yüksek bulunduğu ancak yıldız isminin menajerine "Galatasaray'a gelmek istiyorum. Fedakarlık yapmaya hazırım" dediği ifade edildi.

Deneyimli yıldız milli takım tercihini Almanya’dan yana kullanmış olsada Türkiye Futbol Federasyonu’nun çıkarttığı “mavi kart” uygulamasıyla yerli statüsünde sayılacak.

Öne Çıkanlar
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Son Haberler
Zamları en iyi anlatan karikatür. Ekonomistler bu karikatüre şapka çıkaracak Güncel
Zamları en iyi anlatan karikatür. Ekonomistler bu karikatüre şapka çıkaracak
İbrahim Üzülmez'den Alpaslan Öztürk'e çok sert yanıt: Saha kenarına tuvaletini yapardı Spor
İbrahim Üzülmez'den Alpaslan Öztürk'e çok sert yanıt: Saha kenarına tuvaletini yapardı
Instagram takipçi nasıl arttırılır 2023 Güncel
Instagram takipçi nasıl arttırılır 2023
Nesrin Cavadzade son pozları ile büyüledi Magazin
Nesrin Cavadzade son pozları ile büyüledi
İznik Roma Tiyatrosu’nda çalışmalar sürüyor Kültür Sanat
İznik Roma Tiyatrosu’nda çalışmalar sürüyor
TELE1’in kapanma tarihi belli oldu. RTÜK tebliğ etti Güncel
TELE1’in kapanma tarihi belli oldu. RTÜK tebliğ etti
Bayern Münih Harry Kane için fiyat artırdı Spor
Bayern Münih Harry Kane için fiyat artırdı