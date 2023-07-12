Galatasaray'dan 10 numara harekatı

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları başlamadan güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ediyor. Bir yandan Icardi, Parades ve Rashica transferleri bitirmeye çalışan sarı-kırmızılılar diğer yandan da yerli rotasyonuna takviye yapmaya hazırlanıyor.

2 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Milliyet’te yer alan habere göre, Galatasaray yönetimi Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen’de forma giyen Kerem Demirbay için kulübüne 2 milyon Euro teklif etti.

"FEDAKARLIK YAPMAYA HAZIRIM"

Oyuncu ile yapılan görüşmelerde ise Kerem’in maaş beklentisinin Galatasaray yönetimi tarafından biraz yüksek bulunduğu ancak yıldız isminin menajerine "Galatasaray'a gelmek istiyorum. Fedakarlık yapmaya hazırım" dediği ifade edildi.

Deneyimli yıldız milli takım tercihini Almanya’dan yana kullanmış olsada Türkiye Futbol Federasyonu’nun çıkarttığı “mavi kart” uygulamasıyla yerli statüsünde sayılacak.