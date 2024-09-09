Galatasaray’dan 7 isim görüşme odasına gidecek

Transfer döneminde planlarının oldukça gerisinde kalan ancak Osimhen’i kadrosuna katarak bir anda gündemin üst sıralarına yerleşen Galatasaray’da yönetim 7 oyuncu ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı yönetim özellikle yerli oyuncuların maaşında iyileştirmeye gitmeyi hedefliyor. Yönetim böylece beklentilerin altında performans gösteren yabancı oyuncular ile takımı sırtlayan yerli isimler arasındaki maaş farkını azaltmayı hedefliyor.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre sarı kırmızılılar özellikle Barış Alper Yılmaz ve Abülkerim Bardakçı’nın maaşını iyileştirmeyi hedefliyor. İki oyunun maaşının 70 milyon liraya kadar yükseltileceği öğrenildi.

Galatasaray yönetiminin Barış Alper ve Abdülkerim’in yanı sıra Nelsson, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu ve Yunus Akgün gibi oyuncuların da maaşına zam yapmak için masaya oturması bekleniyor.