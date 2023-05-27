Galatasaray'dan ayrılacak futbolcuların isimleri belli oldu

Sarı kırmızılılarda, takıma katılacak oyuncuların yanı sıra kulüpten ayrılacak isimler belirleniyor.

Galatasaray'da sezon başında attığı gollerle takımını sırtlayan Bafetimbi Gomis, Icardi'nin gelişiyle yedek kalmaya başladı.

Sarı kırmızılı yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fransız golcüyle yola devam etmeyi düşünmüyor. Yaz transfer döneminin son gününde kadroya katılan Juan Mata ile da vedalaşılması bekleniyor.

İspanyol oyuncunun, futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray teknik heyetinde görev alması gündemde.

TRT Spor'un haberine göre Bu sezon kadroya girmekte zorlanan Emre Taşdemir de takımda düşünülmüyor. Aynı zamanda, Atakaş Hatayspor'dan bedelsiz olarak kiralanan Sam Adekugbe'nin bonservisi de alınmayacak.

Yedek kaleci Okan Kocuk'un ise düzenli forma giyebileceği bir kulübe gitmek istediği gelen haberler arasında. Bu arada, Galatasaray'ın genç oyuncuları Yusuf Demir ve Yunus Akgün'ün kiralanması planlanıyor.



