Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme. Yapılan paylaşım sosyal medyada gündem oldu

Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından Beşiktaş'a gönderme yaptı.

BEŞİKTAŞ'IN STADINA YER VERDİLER

Sarı-kırmızılılar yaptığı paylaşımda, Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'a yer vererek, "Kuru Gürültülü Ortam. Çekememezlik düzeyi çok yüksek. Bu düzeysizliğe uzun süre maruz kalmak akıl kaybına sebep olabilir." sözlerine yer verdi. Galatasaray'ın bu paylaşımı taraftarlar tarafından birçok kez paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur için sert ifadeler kullanmıştı. Çebi, şu açıklamaları yapmıştı;

-Dursun Özbek'in "6 puan olsa da ne fark eder. Ofsaytımsı maç olsa da ne fark eder?" gibi bir söylemi var. 6 puanı silip, Sivasspor maçını eklerseniz, 9 puan eder! Çok şey fark eder! Arkanıza aldığınız rüzgar, rakiplerinizin moralini bozduğunuz tavır, deprem nedeniyle 3 puan yazılması... Ofsaytımsının arkasına, penaltımsıları eklerseniz, şampiyonumsu olursunuz! Başkanlar, taraftar tavrıyla konuşmamalı. Zafer sarhoşluğudur, anlıyorum. Ama çıkıp özür dilemeli.

-Erden Timur'un konuşmasını bekliyoruz. Elindekileri çok süratli şekilde açıklamasını bekliyoruz. 'Ligi bitirtmem' diyordunuz ama lig bitti! İşinize geldiği gibi konuşuyorsunuz. Kavga etmekten korkup, kaçıyorsunuz. Ama abiniz gelince, çıkıp kavgada hırlamaya başlıyorsunuz! 8 puan fark açılınca konuşuyorsunuz, demek durum bu! 5 puan fark olsa, Dursun Özbek nasıl açıklama yapacaktı? 8 puan farka çirkin açıklamayı yapıyorsanız, 5 puan farkta nasıl konuşacaktınız? Bu ifadeleri kullanacaksanız, neden beklediniz? Zamanında neden konuşamadınız?