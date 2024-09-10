Galatasaray'dan Cenk Ergün kararı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'dan Cenk Ergün kararı

Galatasaray sözleşmesi bitecek olan Cenk Ergün ile devam etme kararı aldı.

2 sezon önce Dursun Özbek’in başkan seçilmesiyle birlikte Galatasaray’da yeniden görev almaya başlayan Cenk Ergün’ün sözleşmesi yakında bitiyor.

Görev süresinin sonuna yaklaşan Cenk Ergün’ün kulüpteki geleceğine dair sarı-kırmızılı yönetim kararını verdi.

GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Yönetimin önümüzdeki günlerde Cenk Ergün ile yeni bir sözleşme imzalayarak görevine devam etmesini sağlayacak.

Tarafların transfer döneminin bitmesi ile beraber bir araya gelmesi beklenirken yapılacak olan sözleşmenin yine 2 yıllık olması bekleniyor.

İSTİFASI İSTENİYORDU

Cenk Ergün geciken transferler nedeniyle taraftarlar tarafından yoğun eleştirilere maruz kalmış ve istifası istenmişti.

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