Galatasaray'dan flaş transfer. Gece yarısı açıklandı

Galatasaray'ın yeni transferini İtalyan basını gece yarısı açıkladı.

Galatasaray'dan flaş transfer. Gece yarısı açıklandı

Galatasaray, bir süredir peşinden koştuğu Arjantinli ünlü futbolcu Leandro Paredes'in transferini bitirdi.

Haberi İtalya Serie A'nın yayıncı kuruluşlarından DAZN İtalya verdi.

Sarı kırmızılı kulübün Paredes ile 3 yıllık anlaşma yaptığı belirtilirken, bonservisi için Paris Saint-Germain Kulübü'ne 3.8 milyon euro ödeneceği belirtildi.

28 yaşındaki Paredes, 2014'te Boca Juniors'tan Roma'ya 6.25 milyon euroluk bonservis bedeliyle geçmiş, 2017'de 23 milyon euro karşılığı Zenit'e transfer olmuştu.

PSG, 2019'un ocak ayında 40 milyon euroya transfer ettiği Paredes'i geçen sezon Juventus'a kiralamıştı.

Arjantinli ön libero, Juventus'ta 39 resmi maça çıktı.

Leandro Paredes, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin milli takım kadrosunda yer almıştı.

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