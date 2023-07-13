Galatasaray'dan flaş transfer. Uçan stoper geliyor

Galatasaray için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Milliyet'in Rus basınına dayandırdığı habere göre sarı kırmızılılar, Dinamo Moskova forması giyen 21 yaşındaki stoper Saba Sazonov için harekete geçti.
1.94 boyu ve hava toplarındaki hakimiyeti nedeniyle 'Uçan stoper' denilen Sazonov'un menajeriyle ilk görüşmenin yapıldığı belirtildi.
21 yaşındaki stoperin Dinamo Moskova ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Zenit altyapısında yetişen Gürcü stoper, 2021-2022 sezonunda Dinamo Moskova'ya transfer oldu. Geçen sezon 33 maçta forma giydi.