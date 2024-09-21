Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme

Fenerbahçe galibiyeti sonrası Galatasaray'dan flaş bir paylaşım geldi.

Trendyol Süper Lig’in 6. Hafta mücadelesinde Galatasaray Fenerbahçe deplasmanına konuk oldu.

Ülker Stadyumu’nda oynanan nefes kesici derbide sarı-kırmızılılar rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray’ın golleri. dakikada Livakovic (KK) 28. dakikada Mertens ve 59. dakikada Gabriel Sara’dan geldi. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 63. dakikada Dzeko (P) kaydetti.

Bu sonuç ile birlikte çıktığı ilk derbide Mourinho’yu mağlup eden Galatasaray’dan Portekizli teknik adama gönderme geldi.

Mourinho’nun “The Special One” sloganına gönderme yapan sarı-kırmızılılar Okan Buruk’u paylaşarak “The Winner One” notunu düştü.

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Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme