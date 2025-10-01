Galatasaray'dan Liverpool'a peş peşe mesajlar! Bazen...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'dan Liverpool'a peş peşe mesajlar! Bazen...

Şampiyonlar Ligi mücadelesinde sürpriz şekilde Liverpool'u mağlup eden Galatasaray, sosyal medyadan rakibine göndermeler yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında dün akşam oynanan mücadelede Galatasaray, İngiliz devi Liverpool'u tek golle mağlup etti.

Sarı kırmızılılara 3 puanı getiren golü, 16. dakikada Victor Osimhem penaltı vuruşundan attı.

Maçın ardından Galatasaray, "Kırmızılar"a göndermede bulunan paylaşımlar yaptı.

Liverpool taraftarları, maç öncesinde İstanbul Boğazı'nda tekne turuna çıkmıştı. 2005 yılında İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalini hatırlatan taraftarlar tekneye "İstanbul'un mucizelerinden biriyiz" yazılı pankart astı.

Liverpool taraftarları boğaz turuna çıktı: Tekneye Filistin bayrağı astılarLiverpool taraftarları boğaz turuna çıktı: Tekneye Filistin bayrağı astılar

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan finalde, Milan karşısında 3-0 geriye düşen Liverpool, ikinci yarıda skoru 3-3 getirmiş, penaltılar sonucundan kupayı müzesine götürmüştü.

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından dün akşam kazanılan maç sonrasında bu pankarta gönderme yapılarak, "Sizin İstanbul'daki tek mucizeniz hâlâ 2005'te" ifadeleri kullanıldı.

Sarı kırmızılı kulübün İngilizce hesabından ise Liverpool taraftarlarının "You'll never walk alone" (Asla yalnız yürümeyeceksin) tezahüratına atıf yapılarak, "You'll never walk alone but sometimes you walk out without points" (Asla yalnız yürümeyeceksin ama bazen puansız yürüyeceksin) paylaşımı yapıldı.

Son Haberler
BYD Türkiye’deki tüm modellere zam yaptı: En Pahalı model 5 milyon liranın üzerinde
BYD Türkiye’deki tüm modellere zam yaptı: En Pahalı model 5 milyon liranın üzerinde
Meclis’te DEM heyetinden Bahçeli’ye iadeiziyaret!
Meclis’te DEM heyetinden Bahçeli’ye iadeiziyaret!
Ayşe Barım için tahliye kararı çıktı
Ayşe Barım için tahliye kararı çıktı
Tedesco, Jhon Duran iddialarını noktayı koydu: Oyuncuyu zorlamam!
Tedesco, Jhon Duran iddialarını noktayı koydu: Oyuncuyu zorlamam!
Gizli kulak operasyonu hastanede bitti! Ehliyet sınavına girerken yakalandı
Gizli kulak operasyonu hastanede bitti! Ehliyet sınavına girerken yakalandı