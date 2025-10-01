Galatasaray'dan Liverpool'a peş peşe mesajlar! Bazen...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında dün akşam oynanan mücadelede Galatasaray, İngiliz devi Liverpool'u tek golle mağlup etti.
Sarı kırmızılılara 3 puanı getiren golü, 16. dakikada Victor Osimhem penaltı vuruşundan attı.
Maçın ardından Galatasaray, "Kırmızılar"a göndermede bulunan paylaşımlar yaptı.
Liverpool taraftarları, maç öncesinde İstanbul Boğazı'nda tekne turuna çıkmıştı. 2005 yılında İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalini hatırlatan taraftarlar tekneye "İstanbul'un mucizelerinden biriyiz" yazılı pankart astı.
Liverpool taraftarları boğaz turuna çıktı: Tekneye Filistin bayrağı astılar
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan finalde, Milan karşısında 3-0 geriye düşen Liverpool, ikinci yarıda skoru 3-3 getirmiş, penaltılar sonucundan kupayı müzesine götürmüştü.
Galatasaray'ın sosyal medya hesabından dün akşam kazanılan maç sonrasında bu pankarta gönderme yapılarak, "Sizin İstanbul'daki tek mucizeniz hâlâ 2005'te" ifadeleri kullanıldı.
Sarı kırmızılı kulübün İngilizce hesabından ise Liverpool taraftarlarının "You'll never walk alone" (Asla yalnız yürümeyeceksin) tezahüratına atıf yapılarak, "You'll never walk alone but sometimes you walk out without points" (Asla yalnız yürümeyeceksin ama bazen puansız yürüyeceksin) paylaşımı yapıldı.
Your only miracle in Istanbul still remains 2005. pic.twitter.com/oLLS6ZQCyX— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 30, 2025
You'll never walk alone, but sometimes you walk out without points ????♂️#UCL pic.twitter.com/oFsyQ2xfSv— Galatasaray EN (@Galatasaray) September 30, 2025