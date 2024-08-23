Galatasaray’dan Süper Lig’i sallayacak transfer. İmzayı attı formayı giydi

Kadın Futbol Süper Ligi’nin son şampiyonu Galatasaray Petrol Ofisi, Çekyalı forvet Andrea Stašková’yı kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüp, Stašková ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Andrea Stašková, kariyerinde Sparta Prag, Juventus, Atletico Madrid ve son olarak AC Milan formalarını giydi. 2023-24 sezonunda AC Milan’da 25 maçta 7 gol ve 2 asistle oynayan golcü oyuncu, Galatasaray’ın yeni sezon planlarında önemli bir rol üstlenecek.

Stašková’nın kariyer istatistikleri oldukça etkileyici. 2018-19 sezonunda Sparta Prag formasıyla 20 maçta 32 gol atan başarılı futbolcu, ardından Juventus, Atletico Madrid ve Milan gibi üst düzey takımlarda forma giydi. Çekya Milli Takımı’nda 49 kez sahaya çıkan Stašková, milli formayla 17 gol kaydetti. Şampiyonlar Ligi’nde ise 24 maçta 10 gol attı.

Yıldız golcünün kariyerinde 2 İtalya Ligi, 2 Çekya Ligi, 3 İtalya Süper Kupası, 3 Çekya Kupası, 1 İtalya Kupası ve 1 İspanya Kraliçe Kupası şampiyonluğu bulunuyor.