Flaş... Flaş... Beşiktaş'ta Samet Aybaba depremi. Çekim yapılmıyor sandı ağzından kaçırdı

Futbolun dünya yıldızları ile yaptığı röportajlarla yakından tanınan, İsviçre'de yaşayan gazeteci Yasemin Akduman Pelosi'nin sosyal medya hesabından yayınladığı bir video Beşiktaş'ta şok etkisi yarattı.

Lugano maçı için takımla birlikte İsviçre'ye giden Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba röportaj öncesi hazırlık yapıyordu. Samet Aybaba otelin lobisinde Beşiktaş Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan ile sohbet ediyordu.

Yasemin Pelosi ise çoktan kayda başlamıştı bile. Samet Aybaba'nın, "Ben artık kaldıramıyorum bu işi" ifadesini kullandığı duyuldu.

Samet Aybaba daha sonra da Okay Karacan'a dönüp, "Şimdi iki tane ön aynı tip liberoyla oynadığında kenar kayamıyor, öne gidemiyor. Neden duruyor orada iki tane adam. Büyük takım bir de bu" şeklinde ifade kullandı.

Samet Aybaba'nın bu sözlerle teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'u eleştirdiği, isim vermeden sahaya sürdüğü kadroyu hedef aldığı iddia edildi.

Bu sözler Beşiktaş'ta büyük yankı uyandırdı.