Ali Koç'tan Göztepe maçı için suç duyurusu. Flaş TFF detayı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç'tan Göztepe maçı için suç duyurusu. Flaş TFF detayı

Fenerbahçe Kulübü ve Başkan Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olaylar ile ilgili 54 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında oynanan Göztepe maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak kulübün sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, maç sırasında meydana gelen olaylar nedeniyle 54 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, “Bu suç duyuruları çerçevesinde bazı şüphelilere adli kontrol hükümleri uygulanırken, bazı şüphelilere ise 6222 sayılı kanun kapsamında işlem yapılmış ve tedbir kararları uygulanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Sarı-lacivertli kulüp ayrıca, “Konu ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) nezdinde de görüşmeler dikkatle yapılmakta ve süreç takip edilmektedir.” açıklamasında bulundu.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Futbol Takımımızın, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynadığı müsabakanın öncesi, sırası ve sonrasında yaşanan tüm olaylar çerçevesinde Kulübümüz ve Başkanımız tarafından 54 kişi hakkında suç duyurusu yapılmıştır.

Bu suç duyuruları çerçevesinde bazı şüphelilere adli kontrol hükümleri uygulanırken bir kısım şüphelilere ise 6222 sayılı kanun kapsamında işlem yapılmış ve tedbir kararları uygulanmıştır.

Konu ile ilgili ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde de görüşmeler dikkatle yapılmakta ve süreç takip edilmektedir."

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