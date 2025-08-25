Galatasaray'dan sürpriz transfer!

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek adına Monaco ile temaslarını sıklaştırdı. Sarı-kırmızılıların, 21 yaşındaki Senegalli futbolcu Lamine Camara transferi için önemli mesafe kaydettiği öne sürüldü.

2004 doğumlu olan Camara, Süper Lig'deki yabancı kuralında yer alan "Artı 2" kontenjanına da uygun olmasıyla dikkat çekiyor.

MONACO GALATASARAY'DAN 20 MİLYON EURO İSTEDİ

Monaco, yetenekli orta sahayı geçtiğimiz yaz 15 milyon euro bonservis bedeliyle Metz'ten kadrosuna katmıştı. Galatasaray'ın Camara için teklifini hazırladığı, Monaco'nun ise transfer için 20 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği ifade ediliyor.

Yönetim, pazarlıklarda rakamı aşağı çekmeye çalışırken, oyuncunun da Galatasaray'a sıcak baktığı konuşuluyor.

