Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig devinde Sterling an meselesi!

Beşiktaş, Raheem Sterling transferi için ciddi bir aşama kaydetti. Siyah-beyazlılar, İngiliz oyuncu ile kısa süre içerisinde sözleşme imzalayabilir.

Sol kanat transferine öncelik veren Beşiktaş'ta, Raheem Sterling ismi ağır basmaya başladı. Sassuolo'nun, Armand Lauriente için 20 milyon euro diretmesi üzerine İngiliz yıldıza yönelen siyah-beyazlılar, bu transfer için 10 milyon euroluk bütçe ayırmış durumda.

CHELSEA İLE ANLAŞMA TAMAM GİBİ!

Sterling'in bonservisine sahip olan Chelsea ile pazarlıklarda büyük oranda anlaşıldı. 30 yaşındaki oyuncunun yıllık ücretinde indirime gitmesi durumunda siyah beyazlıların 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Sterling'in, Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı ve transferin gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğu iddia edildi.

