Nkunku'da Galatasaray'a rakipler çıktı!

Kaynak: Haber Merkezi
Hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın gündemine Chelsea'de forma giyen Christopher Nkunku geldi. Sarı-kırmızılıların bu transfer için harekete geçmeye hazırlandığı ancak yıldız oyuncuya başka taliplerin de olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray, transferde dikkat çekici bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Cimbom, gözünü Chelsea'nın başarılı başarılı oyuncusuna dikti.

GALATASARAY'DAN CHRISTOPHER NKUNKU SÜRPRİZİ

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Galatasaray, Chelsea'nin yıldız futbolcusu Christopher Nkunku'yu transfer listesine aldı. Hücum hattını daha da güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların Fransız yıldızın durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Nkunku için Galatasaray'ın tek talibi olmadığı da ortaya çıktı. Yıldız oyuncu için eski takımı Leipzig'in yanı sıra Premier Lig'den Aston Villa ve Bundesliga'dan Bayer Leverkusen'in de devrede olduğu ifade edildi.

