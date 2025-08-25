Nkunku'da Galatasaray'a rakipler çıktı!

Galatasaray, transferde dikkat çekici bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Cimbom, gözünü Chelsea'nın başarılı başarılı oyuncusuna dikti.

GALATASARAY'DAN CHRISTOPHER NKUNKU SÜRPRİZİ

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Galatasaray, Chelsea'nin yıldız futbolcusu Christopher Nkunku'yu transfer listesine aldı. Hücum hattını daha da güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların Fransız yıldızın durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Nkunku için Galatasaray'ın tek talibi olmadığı da ortaya çıktı. Yıldız oyuncu için eski takımı Leipzig'in yanı sıra Premier Lig'den Aston Villa ve Bundesliga'dan Bayer Leverkusen'in de devrede olduğu ifade edildi.

