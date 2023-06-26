Galatasaray'dan tarihe geçecek Mohamed Salah bombası

Galatasaray yönetimi, Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Mohamed Salah'ı transfer etmek için görüşmelere başladı.

Galatasaray'dan tarihe geçecek Mohamed Salah bombası

Bu sezon Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan ve sıradaki hedefini Avrupa’da başarı olarak belirleyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hız kazandı. Son 2 transfer sezonunda Icardi, Zaniolo ve Torreira gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Galatasaray yönetimi çitayı yükselterek rotayı Mohamed Salah’a çevirdi.

SPONSOR ARANIYOR
Aspor’un haberine göre, Galatasaray yönetimi Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah için girişimlere başladı. Haberde, Mısırlı futbolcunun sarı-kırmızılı ekibe transfer olmaya sıcak baktığı aktarılırken İngiliz kulübünün bu transfere onay vermek için 20 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. Transferi tamamlamak konusunda kararlı olan Galatasaray yönetiminin ise Mohamed Salah için sponsor arayışında olduğu, bir sponsor bulunması halinde elindeki tüm imkanları zorlayarak Salah'ı transfer edeceği ifade edildi.

6 SENEDE SAYISIZ KUPA
Mohamed Salah, 2017 yılında 42 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Liverpool’a transfer olmuş burada forma giydiği 305 maçta 186 gol 79 asist kaydetmişti. Mısırlı yıldız burada geçirdiği 6 sezonda 1 Şampiyolar ligi, 1 UEFA Süper Kupa, 1 Premier Lig, 1 Lig Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası ve 1 FİFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonu olmuştu.

Öne Çıkanlar
Vatandaşı kabız edecek tuvalet fiyatı. Fiyatını görmeden giren yandı. Vatandaş hiç bu kadar 'sıkışmamıştı'
Vatandaşı kabız edecek tuvalet fiyatı. Fiyatını görmeden giren yandı. Vatandaş hiç bu kadar 'sıkışmamıştı'
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Son Haberler
İETT otobüsüne balta ile saldıran İETT otobüsü şoförü tutuklandı Güncel
İETT otobüsüne balta ile saldıran İETT otobüsü şoförü tutuklandı
Seçim sonucunun devasa soru işaretleri - Recep Muhlis GÜR Konuk Kalem
Seçim sonucunun devasa soru işaretleri - Recep Muhlis GÜR
'Galatasaray Paredes ile anlaştı' Spor
'Galatasaray Paredes ile anlaştı'
Kurban etini 24 saat bekletmeden tüketmeyin Sağlık
Kurban etini 24 saat bekletmeden tüketmeyin
Göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı Güncel
Göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı
Vatandaşı kabız edecek tuvalet fiyatı. Fiyatını görmeden giren yandı. Vatandaş hiç bu kadar 'sıkışmamıştı' Ekonomi
Vatandaşı kabız edecek tuvalet fiyatı. Fiyatını görmeden giren yandı. Vatandaş hiç bu kadar 'sıkışmamıştı'
Zabıtadan kaçan ilçeyi birbirine kattı Güncel
Zabıtadan kaçan ilçeyi birbirine kattı