Galatasaray'dan tarihe geçecek Mohamed Salah bombası

Bu sezon Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan ve sıradaki hedefini Avrupa’da başarı olarak belirleyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hız kazandı. Son 2 transfer sezonunda Icardi, Zaniolo ve Torreira gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Galatasaray yönetimi çitayı yükselterek rotayı Mohamed Salah’a çevirdi.

SPONSOR ARANIYOR

Aspor’un haberine göre, Galatasaray yönetimi Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah için girişimlere başladı. Haberde, Mısırlı futbolcunun sarı-kırmızılı ekibe transfer olmaya sıcak baktığı aktarılırken İngiliz kulübünün bu transfere onay vermek için 20 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. Transferi tamamlamak konusunda kararlı olan Galatasaray yönetiminin ise Mohamed Salah için sponsor arayışında olduğu, bir sponsor bulunması halinde elindeki tüm imkanları zorlayarak Salah'ı transfer edeceği ifade edildi.

6 SENEDE SAYISIZ KUPA

Mohamed Salah, 2017 yılında 42 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Liverpool’a transfer olmuş burada forma giydiği 305 maçta 186 gol 79 asist kaydetmişti. Mısırlı yıldız burada geçirdiği 6 sezonda 1 Şampiyolar ligi, 1 UEFA Süper Kupa, 1 Premier Lig, 1 Lig Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası ve 1 FİFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonu olmuştu.