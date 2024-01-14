Galatasaray'dan transferde flaş karar. Aradığı ismi İngiltere'de buldu. Belçikalı yıldız geliyor

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha transferi konusunda kararını verdi.
Sarı kırmızılıların istediği oyuncuyu İngiliz basınından Sky açıkladı.
Habere göre Galatasaray, Nottingham Forest'e 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Orel Mangala için transfer teklifinde bulundu.
Kongo asıllı Belçikalı futbolcu için görüşmelerin başladığı belirtildi.
Nottingham Forest, Mangala'yı 2022'de Alman takımı Stuttgart'tan 13 milyon euroya almıştı.
Mangala bu sezon oynadığı 18 maçta 1 de gol attı.
Sarı kırmızılı kulübün satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.