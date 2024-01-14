Galatasaray'dan transferde flaş karar. Aradığı ismi İngiltere'de buldu. Belçikalı yıldız geliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'dan transferde flaş karar. Aradığı ismi İngiltere'de buldu. Belçikalı yıldız geliyor
Galatasaray'ın transferde almak istediği isim İngiliz basınına sızdı. Görüşmelerin başladığı belirtildi.

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha transferi konusunda kararını verdi.

Sarı kırmızılıların istediği oyuncuyu İngiliz basınından Sky açıkladı.

Habere göre Galatasaray, Nottingham Forest'e 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Orel Mangala için transfer teklifinde bulundu.

Kongo asıllı Belçikalı futbolcu için görüşmelerin başladığı belirtildi.

Nottingham Forest, Mangala'yı 2022'de Alman takımı Stuttgart'tan 13 milyon euroya almıştı.

Mangala bu sezon oynadığı 18 maçta 1 de gol attı.

Sarı kırmızılı kulübün satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.

b.jpg

Son Haberler
Kevin de Bruyne muhteşem döndü Mancheter City'i galibiyete taşıdı Spor
Kevin de Bruyne muhteşem döndü Mancheter City'i galibiyete taşıdı
Doğanın mucizevi armağanı Şifalı Bitkiler
Doğanın mucizevi armağanı
Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında. İlk 11 belli oldu. İsmail Kartal'dan flaş karar Spor
Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında. İlk 11 belli oldu. İsmail Kartal'dan flaş karar
Afrika Kupası başladı açılış maçını Fildişi kazandı Spor
Afrika Kupası başladı açılış maçını Fildişi kazandı
Bursa'da Suriyeliler arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı Yaşam
Bursa'da Suriyeliler arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Hakan Çalhanoğlu golleri sıraladı Inter fark attı Spor
Hakan Çalhanoğlu golleri sıraladı Inter fark attı