Galatasaray'da flaş Mauro Icardi gelişmesi. Sahalara dönüş tarihi değişti

Fenerbahçe derbisinde yüzünden sakatlanan Mauro Icardi'nin bir süre dinlendirileceği açıklanmıştı.

Bir yandan tedavisine devam edilen, diğer taraftan da teknik direktör Okan Buruk'un izniyle eşi Wanda Nara ile tatil yapan Arjantinli yıldızın; 21 Ocak'taki Trabzonspor karşılaşmasında sahalara dönmesi bekleniyordu. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi.

Fanatik gazetesinin haberine göre; tedavisi henüz istenen seviyeye gelmeyen Mauro Icardi sahalara dönüş süreci uzadı.

Mauro Icardi'nin 22. haftadaki İstanbulspor veya 23. haftadaki Gaziantep FK karşılaşmalarında forma giymesinin beklendiği belirtildi.

30 yaşındaki Arjantinli Mauro Icardi; bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 27 maça çıktı, 17 gol atıp, 6 da asist yaptı.