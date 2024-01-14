Galatasaray'da flaş Mauro Icardi gelişmesi. Sahalara dönüş tarihi değişti

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da flaş Mauro Icardi gelişmesi. Sahalara dönüş tarihi değişti
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin sahalara dönüş süresi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe derbisinde yüzünden sakatlanan Mauro Icardi'nin bir süre dinlendirileceği açıklanmıştı.
Bir yandan tedavisine devam edilen, diğer taraftan da teknik direktör Okan Buruk'un izniyle eşi Wanda Nara ile tatil yapan Arjantinli yıldızın; 21 Ocak'taki Trabzonspor karşılaşmasında sahalara dönmesi bekleniyordu. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi.
Fanatik gazetesinin haberine göre; tedavisi henüz istenen seviyeye gelmeyen Mauro Icardi sahalara dönüş süreci uzadı.
Mauro Icardi'nin 22. haftadaki İstanbulspor veya 23. haftadaki Gaziantep FK karşılaşmalarında forma giymesinin beklendiği belirtildi.
30 yaşındaki Arjantinli Mauro Icardi; bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 27 maça çıktı, 17 gol atıp, 6 da asist yaptı.

İlgili Haberler
Bülent Uygun takımdaki çatlağı duyurmuştu. Sivasspor'da ayrılık gerçekleşti
Galatasaray yeni golcününü Süper Lig'den buldu
Galatasaray'dan transferde flaş karar. Aradığı ismi İngiltere'de buldu. Belçikalı yıldız geliyor
Galatasaray İletişim Direktörü'nün kadın gazeteciyi tehdit ettiği ortaya çıktı. Basın toplantısında büyük skandal
Tottenham Ndombele'yi geri çağırabilir. Galatasaray'da flaş gelişme
Son Haberler
Hipertansiyon hastalarının sayısı neden arttı Sağlık
Hipertansiyon hastalarının sayısı neden arttı
Yılmaz: Bankalara toplumsal faydaya göre not verilecek Ekonomi
Yılmaz: Bankalara toplumsal faydaya göre not verilecek
Et ve Süt Kurumu'nun borcu dudak uçuklattı Gündem
Et ve Süt Kurumu'nun borcu dudak uçuklattı
Biden'dan Tayvan'ı şok edecek bağımsızlık açıklaması Dünya
Biden'dan Tayvan'ı şok edecek bağımsızlık açıklaması
Fenerbahçe'de ayrılık vakti. İsmail Kartal gidecek oyuncuları belirledi Spor
Fenerbahçe'de ayrılık vakti. İsmail Kartal gidecek oyuncuları belirledi
Emekli zammı önerisi Mehmet Şimşek’e takıldı. Ankara kulislerinden sızdı Ekonomi
Emekli zammı önerisi Mehmet Şimşek’e takıldı. Ankara kulislerinden sızdı
Bülent Uygun takımdaki çatlağı duyurmuştu. Sivasspor'da ayrılık gerçekleşti Spor
Bülent Uygun takımdaki çatlağı duyurmuştu. Sivasspor'da ayrılık gerçekleşti