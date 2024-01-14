Arabistan'dan kaçan Benzema dünya devine transfer oluyor

Marca’da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ittihad ve Benzema arasındaki kriz giderek büyüyor.

Al-Nassr’a karşı 5-2 kaybedilen maçtan sonra eleştirilerin odağı olan ve izinsiz bir şekilde ülkeyi terk eden Benzema için karar çıktı.

Al-Ittihad teknik direktörü Marcelo Gallordo Fransız yıldızı Dubai’de gerçekleştirilecek hazırlık turnuvasına götürmeme kararı aldı.

İspanyol basını ayrıca Al-Ittihad’dan ayrılması beklenen Benzema’nın 6 aylığına PSG’ye imza atacağını ifade etti.

Sezon başında Real Madrid’den transfer olduğu Arap ekibinde 20 maça çıkan Benzema 12 gol 5 asist kaydetti.