Galatasaray'ı direkler bile durduramadı! Sedat Kaya yazdı

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Galatasaray'ı direkler bile durduramadı! Sedat Kaya yazdı
Maça geçmeden önce Sacha Boey transferi için önce teknik direktör Okan Buruk'u, sonra da Galatasaray yönetimini bir tebrik edelim.

İki yıl önce 1.15 milyon euroya gelen Fransız'ı Okan Buruk parlattı, yönetim 42 milyon euroya Bayern Münih'e sattı.
Müthiş iş.
Bir koydular, dört kazandılar.
Alkışlamak gerek.
Tüm kulüplerimize örnek ola.

Gelelim maça.
Sacha Boey gidince yerine genç Berkan geçti Galatasaray'da.
Ayrıca sakat olan Abdülkerim ile Oliveira ve Afrika Uluslar Kupası'nda oynayan
Ziyech ile Bakambu da yoktu.
Galatasaray'ın Gaziantepspor karşısında ilk yarıdaki görüntüsü tıpkı 4 gün önceki İstanbulspor maçındaki gibiydi.
Nedeni bilinmeyen bir gerginlik ve anlamsız bir panik.
Sarı Kırmızılar oyunu sürekli rakip cezaalanına yığsalar da, son vuruşlarda soğukkanlı olamadıkları için Gaziantepspor'un 5'li savunmasını geçmekte zorlandılar.
İkili mücadelerde üstünlüğü rakibe kaptırdılar.
Kanatları iyi kullanamadılar.
Bu nedenle duran toplar dışında etkili olmadılar.
İlk yarıda 13 şutları vardı, sadece 2'si isabetli.
Tamam İcardi ve Kerem Demirbay'ın direkten dönenleri şanssızlıktı ama ya diğerleri.
Gaziantepspor hızlı çıkışlarla Galatasaray savunmasını az adamla yakalamayı başardı.
Özellikle sağ kanadı iyi kullandılar ve Dragus ile etkili oldular.
30. dakikada Arda ile buldukları golle ilk yarıyı 1-0 önde kapamayı başardılar.
İkinci yarıda Zaha'nın oyuna girmesiyle Galatasaray hücumda etkili olmaya başladı.
10 dakika Gaziantepspor savunmasını adeta ablukaya aldılar ama yine soğukkanlı davranamadılar.
57. dakikada Mertens'in direkten dönen şutu günün 3'ncü şanssızlığıydı.
Okan Buruk baktı kilit açılmıyor, 70'de Tete ve Halil'i de oyuna alarak, adeta ya herro, ya merro dedi.
Artan hücum gücüyle Gaziantep kalesine daha kalabalık giden Galatasaray beklediği golü 72'de Zaha ile buldu. Golün asisti oyuna yeni giren Halil'di.
79'da önce Zaha'nın, hemen ardından Halil'in şutları da direkten dönünce Galatasaray 5.kez aynı şansızlığı yaşamış oldu.
Ancak bu baskının golü getireceği belliydi.
Yoğun baskı karşısında bunalan Gaziantepspor savunması 89. Dakikada Barış Alper'in şutuna engel olamadı.
Sonuçta Galatasaray çok zorlandığı, yenik duruma düştüğü, 5 kez direğe takıldığı maçta 2 golle 3 puanı kazanmayı başardı.
Ancak şurası kesin.
Sarı Kırmızılılar 5'li savunmalar önünde zorlanıyor.
Buna bir çözüm bulmak zorundalar.

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