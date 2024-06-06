Galatasaray'ı karıştıran arzu

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ı karıştıran arzu

Şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'da yıldız futbolcu Sergio Oliveira'nın menajerinin arzusu ortalığı karıştırdı.

Galatasaray'da Sergio Oliveira ile ilgili gelişmeler şaşkınlık yarattı.

Yeni sezonda planlara dahil edilmeyen Portekizli orta saha, takımdan ayrılmak istemiyor.

30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olan ve yıllık 2.7 milyon Euro kazanan Oliveira, yüksek maaşı nedeniyle kendisine sunulan teklifleri reddetti.

Galatasaray yönetimi ise oyuncu için farklı çözüm yolları araştırıyor.

Oliveira'nın maaşını ödemeyi kabul eden takımlara düşük bonservis bedeliyle transfer olabileceği veya kiralama seçeneğinin de değerlendirildiği ifade ediliyor.

Oyuncunun maaşında indirim yapmayacağını açıklaması ve menajerinin kalan iki yıllık maaşın tamamını talep etmesi durumu gerdi.

Oliveira'nın sözleşmesinin kalan iki yılı için bedelsiz kiralama da dahil olmak üzere tüm seçenekler masada.

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