Mourinho'dan intikam almak için Galatasaray'a geliyor

Galatasaray, gelecek Şampiyonlar Ligi sezonunda iddialı bir performans sergilemek amacıyla transfer piyasasında önemli hamleler yapmayı planlıyor.

Sarı - Kırmızılı ekip, Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala ile görüşmelere başladı.

Dybala'nın transfer sürecinde, hemşehrisi Mauro Icardi'nin de aracı olduğu ortaya çıktı.

"Mourinho'nun gözden çıkardığı Dybala, Türkiye'ye rövanş almaya gidiyor"

Galatasaray transfer heyetii, Dybala'nın menajerlik şirketiyle yapılan görüşmelerde olumlu yanıtlar aldı.

İtalyan basını da transfer görüşmelerine geniş yer verdi.

Çizme medyasında "Jose Mourinho'nun Roma'da yedek bıraktığı Dybala, Türkiye'ye gelerek yeni bir sayfa açabilir" ve "Kariyerinde yeni bir yükseliş arayan Dybala, Icardi ile uyumlu bir ikili oluşturabilir. İtalya'nın yüksek vergilerine karşın, Türkiye'deki makul maaş tekliflerine sıcak bakabilir" yorumları yapıldı.

Bu sezon 39 maçta 16 gol ve 10 asist ile takımına önemli katkılarda bulunan Dybala, Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası sevinci yaşadı.

Palermo ve Juventus gibi takımlarda forma giyen Dybala, kariyeri boyunca 5 Serie A, 4 İtalya Kupası ve 1 Serie B şampiyonluğu elde etti.