Galatasaray'ın başı dertte! 16 oldu her maç artıyor

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en çok direkten dönen topa sahip takım olarak Trabzonspor ile oynadığı maçta da 2 oyuncusuyla çerçeveyi geçemedi.

33. dakikada sol kanattan Kaan Ayhan'ın yaptığı ortaya ceza sahasında Dries Mertens'in kafayla vurduğu top üst direkten oyun alanına geri döndü.

58. dakikada ise Davinson Sanchez'in kafayla vurduğu top direkten sekip auta gitti.

Trabzonspor'a karşı 5 gol atmasına rağmen Sarı-Kırmızılı takımın 2 şutu da direkten dönerek gol olmadı.

Galatasaray, ligin en çok direkten dönen şut atan takımı olarak 16 sayısına ulaştı ve rekorunu geliştirdi.