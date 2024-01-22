Galatasaray'ın başı dertte! 16 oldu her maç artıyor

Ali Öncü
Galatasaray'ın başı dertte! 16 oldu her maç artıyor
Trabzonspor maçında 2 topu daha direkten dönen Galatasaray rekorunu geliştirdi.

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en çok direkten dönen topa sahip takım olarak Trabzonspor ile oynadığı maçta da 2 oyuncusuyla çerçeveyi geçemedi.
33. dakikada sol kanattan Kaan Ayhan'ın yaptığı ortaya ceza sahasında Dries Mertens'in kafayla vurduğu top üst direkten oyun alanına geri döndü.
58. dakikada ise Davinson Sanchez'in kafayla vurduğu top direkten sekip auta gitti.
Trabzonspor'a karşı 5 gol atmasına rağmen Sarı-Kırmızılı takımın 2 şutu da direkten dönerek gol olmadı.
Galatasaray, ligin en çok direkten dönen şut atan takımı olarak 16 sayısına ulaştı ve rekorunu geliştirdi.

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