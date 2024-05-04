Babasına traktör alan kadın. Okul bitti o da aldı. Allah herkese böyle evlat nasip etsin

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinin Çamlıyurt Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Ege, yıllarca emek vererek kızını okuttu. Kızı Diyetisyen Hatice Nur Ege ise mesleğini eline aldıktan sonra babasının hayali olan mavi traktörü alıp babasına hediye etti.

"TUTTUĞUN ALTIN OLSUN KIZIM"

Kızının hediyesi karşısında şaşırıp kalan baba Hüseyin Ege, “Tuttuğun altın olsun kızım” diyerek kızına sarıldı.

Diyetisyen Hatice Nur Ege ise, babasının en büyük hayalini gerçekleştirdiğini, babasının hep mavi traktörü olsun istediğini söyledi.

"DÜNYALARI ALSAM DA BABAMIN HAKKINI ÖDEYEMEM”

Ege, açıklamasının devamında, ""Traktörü aldığımızda dağlara çıkarız kızım, artık kimseye boyun eğmek istemiyorum. Kendi motorum olsun istiyorum’ diyerek para biriktirdi. Fakat bir türlü nasip olmadı. Beni zorluklara rağmen, kız çocukları okutulmaz baskısına rağmen okuttu, meslek sahibi yaptı. Ona mavi traktör değil dünyaları alsam da hakkını ödeyemem” ifadelerini kullandı.

Baba ve kızın duygu dolu anları cep telefonu kamerasına yansırken, kızın sergilediği davranış sosyal medyada büyük takdir topladı.