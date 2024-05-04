Bakan Tunç'tan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısına Gazze çağrısı

Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, UCM Başsavcısı Kerim Han’ın Filistin’deki insanlık suçlarına yönelik soruşturmayı tamamlamamasının Gazze’deki trajedinin artmasına ve çocuk ölümlerinin sürmesine yol açtığını ifade etti.

Bakan Tunç, davanın gecikmesinin İsrailli saldırganları daha da cesaretlendirdiğini, uluslararası hukukun güvenilirliğini zedelediğini ve UCM’nin etkinliğini azalttığını dile getirdi.

Tunç, “Eğer 15 bin çocuk ve 37 bin sivilin öldüğü, 77 bin kişinin yaralandığı, milyonlarca insanın temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığı ve altyapının hedef alındığı bu saldırılara karşı adım atılmayacaksa, ne zaman atılacaktır?” diye sordu.

Suç delillerinin açıkça ortada olduğunu ve davanın açılmamasının sessiz kalınan bir katliama ve işlenen suça ortak olmak anlamına geleceğini vurgulayan Tunç, şunları ekledi: “İnsanlık vicdanı artık dayanamamaktadır ve dünya genelinde her yerde, üniversitelerde, sokaklarda, meydanlarda sesini yükseltmektedir. Çocukların ölümünü durdurmak UCM’nin yetkisindedir ve soykırım suçunu önlemek UCM’nin asıl amacıdır. Suçlular açıkça bilinmektedir ve acilen soruşturma başlatılmalı, önlemler alınmalı ve suçlular tutuklanmalıdır. Herhangi bir gecikme, yüzlerce çocuğun hayatını kaybetmesine neden olacaktır. UCM Başsavcısı Kerim Han, beklemenin hiçbir haklı sebebi yoktur. Eğer hukuk tarihine insan haklarının ve adaletin savunucusu olarak anılmak istiyorsanız, bir an bile beklememelisiniz. Lütfen çocuklar daha fazla ölmesin. Suçlular adalet karşısında hesap vermeli.”