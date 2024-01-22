Galatasaray yeni Taffarel'ini buldu

Galatasaray'ın kalesini 10 yıldan uzun süredir koruyan Fernando Muslera, artık futbol hayatının sonuna yaklaştı.

Uruguaylı kalecinin yerini dolduracak yeni bir isim arayan Galatasaray'da, kulübün efsane isimlerinden Taffarel'in tavsiyesi göz önünde bulundurulacak.

Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı dönemde kaleyi koruyan ve takımda antrenörlük de yapan Claudio Taffarel, bir Brezilyalı kaleciyi işaret etti.

LUCAS PERRI

Brezilya takımı Botafogo'da oynayan Lucas Perri, Muslera'nın ardından potansiyel bir aday. Galatasaray yönetimi oyuncunun peşini bırakmıyor.

Brezilya takımında 2022 yılından beri oynayan 25 yaşındaki kaleci, son zamanlarda performansıyla dikkat çekiyor. Brezilyalı kaleci 2022 yılında Sao Paulo'dan Botafogo'ya 350 bin Euro karşılığında transfer olmuştu.

Şu anki değeri ise 5 milyon Euro. Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında bitiyor. Güney Amerika elemelerinde Brezilya Milli Takımı'na davet edilen başarılı kaleci, henüz forma giyemedi.