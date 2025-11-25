Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’yı ağırladı.

Rams Park’ta oynanan kritik mücadelenin ilk yarısında iki takımın da birer topu direkten döndü ve devreye golsüz eşitlikle girildi.

İkinci yarıda da istediği oyunu sahaya yansıtamayan Galatasaray, 57’inci dakikada David Promise’in golüyle 1-0 geri düştü.

Bu golden sonra baskısını artıran Sarı Kırmızılılar, rakibin sık sık zaman geçirmesinden dolayı maçta tempoyu yükseltmekte başarılı olamadı.

Oyuna sonradan giren genç oyuncu Arda Ünyay 88’de kırmızı kart görerek oyundan atıldı ve Galatasaray son bölümü 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

Buna rağmen son dakikalarda rakip kalede gol aramaya devam eden Galatasaray, istediği fırsatları yakalayamadı ve 3 maçlık galibiyet serisinin ardından Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Union Saint-Gilloise’ya 1-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla Galatasaray 9 puanda kalırken Union SG puanını 6’ya yükseltti.

BELÇİKA TAKIMLARINA KARŞI GALİBİYET HASRETİ DEVAM ETTİ

Galatasaray’ın Avrupa kupalarında Belçika ekiplerine karşı galibiyet hasreti yine son bulmadı. Daha önceki 8 maçta 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, bu yenilgiyle birlikte galibiyet hasretini 9 maça çıkardı.

GALATASARAY'IN EVİNDEKİ SERİSİ SONA ERDİ

UEFA organizasyonlarında RAMS Park’ta oynadığı son 7 maçı kaybetmeyen Galatasaray'ın, Union SG mağlubiyetiyle birlikte serisi sona erdi.

GALATASARAY-UNION SAINT-GILLOISSE İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Barış, İlkay, Icardi

Union SG: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, Niang, Van De Perre, Florucz, Zorgane, El Hadj, David

GALATASARAY 0-1 UNION SAINT-GILLOISSE (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Jose Maria Sanchez'in ilk düdüğüyle maça Union SG başladı.

GALATASARAY TEHLİKE YARATTI

10' Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.

GALATASARAY KONTROLLÜ BAŞLADI

15' İlk 15 dakikalık bölümde Galatasaray topa sahip olarak rakip sahada fazla risk almadan kontrollü bir oyun ortaya koydu.

UNION SG TEHLİKELİ GELDİ

25' Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde havalanan topta David kafayı vurdu. Top direğin yanından dışarı çıktı.

SARA DİREĞE TAKILDI

27' Sara'nın uzaklardan sert şutunda top direkten geri geldi.

UĞURCAN GOLE İZİN VERMEDİ

33' Union SG hızlı atağında Florucz ceza sahasına girerken şutunu çekti. Ancak Uğurcan gole izin vermedi.

GALATASARAY İÇİN ŞANSLI AN

40' Union SG duran topta tehlike yarattı. Ceza sahası içerisinde yapılan kafa vuruşunda top direkten geri geldi.

İLK YARI SONUCU: GALATASARAY 0-0 UNION SG

GALATASARAY KIRMIZI KART BEKLEDİ

51' David'in Uğurcan'a müdahalesinin ardından Galatasaray İspanyol hakemden ikinci sarı kartı bekledi. Ancak Jose Maria Sanchez oralı olmadı.

UNION SG GOLÜ BULDU

57' Union SG, Promise David'in golüyle öne geçti.

MAÇTA GERİLİM ARTTI

58' Florucz sakatlık yaşadı ve dışarda tedavisinin yapılmasının ardından oyun alanı içerisinde kendisini bir kez daha yere bıraktı. Bunun üzerine Galatasaraylı futbolcular Florucz'a tepki gösterdi ve iki takım arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

OKAN BURUK SARI KART GÖRDÜ

70' Union SG'de zaman geçirmeye yönelik oyuncuların kendini yere bırakmalarına tepki gösteren Okan Buruk'a hakem Jose Maria Sanchez sarı kart gösterdi.

GALATASARAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI

76' Abdülkerim'in kafa vuruşunda çizgi üzerine Union SG savunması topu karşıladı. Seken topa kale önünde Davinson gelişine vurdu ancak net gol fırsatını değerlendiremedi.

GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI

88' Oyuna ikinci yarıda dahil olan genç oyuncu Arda Ünyay, rakibine yaptığı müdahaleyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Rams Park tribünleri genç oyuncuya moral alkışında bulundu.