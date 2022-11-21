21 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Selçuk İnan Kasımpaşa'da

Kasımpaşa'da Selçuk İnan dönemi...

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 14:21
Takip Et

Galatasaray'ın eski kaptanı Selçuk İnan Kasımpaşa'nın başına geçti

Selçuk İnan Kasımpaşa'da
+
Aa
-

Futbolu bıraktıktan sonra 2020 yılından 2022'ye kadar Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan, Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü oldu.

Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı ifade ediliyor.

1985 doğumlu olan Selçuk İnan, futbolculuk kariyerinde Çanakkale Dardanel, Manisaspor, Trabzonspor ve Galatasaray formaları giydi. Antrenörlük kariyerine ise Galatasaray'da başlayan İnan, 1 Eylül 2020'den 10 Ocak 2022'ye kadar sarı-kırmızılılarda yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
1
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
2
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
3
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
4
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
5
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
6
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
7
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak
﻿Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak
﻿Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak
﻿Kanserli midesinin yarasından fazlasını alıp ince bağırsak ilave ettiler
﻿Kanserli midesinin yarasından fazlasını alıp ince bağırsak ilave ettiler
﻿Kanserli midesinin yarasından fazlasını alıp ince bağırsak ilave ettiler
﻿Beyoğlu’ndaki bombalı saldırıya ilişkin yeni gelişme!
﻿Beyoğlu’ndaki bombalı saldırıya ilişkin yeni gelişme!
﻿Beyoğlu’ndaki bombalı saldırıya ilişkin yeni gelişme!
﻿Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak
﻿Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak
﻿Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.