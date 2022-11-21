Selçuk İnan Kasımpaşa'da

Futbolu bıraktıktan sonra 2020 yılından 2022'ye kadar Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan, Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü oldu.

Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı ifade ediliyor.

1985 doğumlu olan Selçuk İnan, futbolculuk kariyerinde Çanakkale Dardanel, Manisaspor, Trabzonspor ve Galatasaray formaları giydi. Antrenörlük kariyerine ise Galatasaray'da başlayan İnan, 1 Eylül 2020'den 10 Ocak 2022'ye kadar sarı-kırmızılılarda yardımcı antrenör olarak görev yaptı.