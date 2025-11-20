Galatasaray ve Manchester City formaları giyen Jo, ülkesi Brezilya'da düzenlenen bir barbekü partisinde, gözaltına alındı. 8 çocuğu bulunan Jo, Rio de Janerio'da nafaka borçları nedeniyle gözaltına alındığı kaydedildi.

BU İLK DEĞİL

8 çocuğu olan Jo'nun bu ilk gözaltına alınıp, tutuklanması değil. Polis kayıtlarında yer alan bilgilere göre; Jo, daha önce aynı sebeple 3 kez daha gözaltına alınmıştı. Ayrıc, Jo, mayıs ayında Serie B ekibi Amazonas formasıyla Ponte Preta deplasmanına giderken polisler tarafından takım otobüsünden indirilmişti. Campinas'taki 10. Polis Bölgesi'ne götürülen oyuncu, bir gece nezarethanede kaldıktan sonra nafaka borcunu ödeyerek serbest bırakılmıştı.

1.3 MİLYON TL

Jo'nun biriken nafaka borcunun yaklaşık olarak 1.3 milyon TL olduğu öne sürüldü. Bu olayın Brezilya'da büyük yankıya neden olduğu aktarıldı.