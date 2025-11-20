Süper Lig'in köklü ekibi Trabzonspor'da bu sezon süre bulmakta zorlanan ve geleceği tartışılan Ozan Tufan'a yol gösterildi. Karadeniz devi ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan tecrübeli orta sahaya Süper Lig'in Körfez ekibi talip oldu.

Ozan Tufan'a Süper Lig'den sürpriz talip! - Resim : 2

KOCAELİSPOR'DAN OZAN TUFAN BOMBASI

Süper Lig'de Galatasaray'ı mağlup ederek, dikkatleri üzerine çeken Kocaelispor, transfer çalışmalarına başladı. Selçuk İnan yönetiminde yükselişe geçen yeşil-siyahlıların öncelikli hedef olarak Trabzonspor'da forma giyen Ozan Tufan'ı belirlediği iddia edildi.

